Samsunspor, Konyaspor karşısında ilk yarıyı Sekongo'nun golüyle 1-0 önde kapattı

Samsunspor, Konyaspor karşısında ilk yarıyı Sekongo'nun golüyle 1-0 önde kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. Ev sahibi Samsunspor'un tek golü 39. dakikada Sekongo'dan geldi.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Selim Şenöz
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Samed Onur, Coulibaly, Sekongo, Sousa, Bayo
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Baniya, Masuaku, Toht, Melih İbrahimoğlu, Colley, Gonçalves, Dompe, Muhammed Mustafa
Gol: Dk. 39 Sekongo (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Samed Onur (Samsunspor), Dk. 40 Masuaku (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
15. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Coulibaly'in şutunda kaleci Bahadır Göngördü topu yatarak bloke etti.
25. dakikada Masuaku'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Colley'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.
29. dakikada Tomasson'un sol çaprazdan ortasında Bayo'nun altıpas içine indirdiği topa Coulibaly bomboş pozisyonda dokunamayınca defans, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
31. dakikada Sousa'nın ara pasında Sekongo, kaleci Bahadır Göngördü ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü gole izin vermedi.
39. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Coulibaly'in pasında Sekongo plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısın 1-0 önde tamamladı.
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