Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan birlik çağrısı - Son Dakika
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan birlik çağrısı

09.03.2022 18:54
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan birlik çağrısı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından camiaya birlik çağrısında bulundu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsun spor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından camiaya birlik çağrısında bulundu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, son zamanlarda takımın aldığı kötü sonuçların kendilerini üzdüğünü aktardı.

Her başarısız sonuç sonrasında camiayı bölmeye çalışan, birlik ve beraberliği bozmak için maksatlı ve mesnetsiz suçlamalar yapanlara prim verilmemesini isteyen Yıldırım, "Bilmelisiniz ki ilk günden itibaren doğru yönetilen, şeffaf, dürüst ve başarılı günlerini birlikte yaşayacağımız Samsunspor'u yaratmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Sizlere verdiğim sözleri yerine getirmek için gece gündüz, maddi manevi büyük fedakarlıklar yaptım. Başkanlığımın ilk senesinde, TFF 2. Lig'de şampiyonluk yaşadık. TFF 1. Lig'de geçen sene averajla şampiyonluğu kaybettik. Bu sezon da play-off'tan Süper Lig'e çıkmak için mücadele ediyoruz. Bu yolda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Yönetim kurulumuzla, teknik ekibimizle, tüm çalışma arkadaşlarımla ve sizlerin desteğiyle mutlu sona ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz." diye konuştu.

Yüksel, Samsunspor'un birçok kulübün ve birçok şehrin imrenerek izlediği bir noktaya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu şehrin ruhunda mücadele var, zafer var. Bizler de bu şehre layık olacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ben ve ekibim sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Zaman birlik zamanı, destek zamanı. Yorulmak yok. Yılmak yok. Yeter ki sabırlı olalım, saflarımızı sıklaştıralım. Ben başaracağımıza inanıyorum. Aramıza girmek isteyen nifakçılara fırsat vermeyelim. Geçen sene Kovid-19'dan dolayı ölümden döndüm ve takımla hiç birlikte olamadım. Fakat şimdi yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı ve yeni yapılanmanın temelleri atılıyor."

Samsun kentinin emaneti Samsunspor'un iyi yönetildiğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizde emanete hıyanet olmaz. Samsunspor bir sevdadır. Karşılıksız sevgidir. El ele, gönül gönüle nice başarılara hep beraber imza atacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum ve bu konuda üzerime düşen bütün yükümlülükleri, yaşadığım sürece, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak yerine getireceğimi tüm Samsun kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Takdir edersiniz ki yönetsel olarak doğru şeyleri yapsanız da futbolda başarı uzun soluklu bir ekip çalışması gerektirmektedir. Tüm faktörleri bizim tarafımızdan yönetilmeyen, birçok bilinmeyenin bir arada olduğu bu spor dalında başarılı olmanın yolu; birlikte, el ele, gönül gönüle çalışmaktan geçmektedir."

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Futbol Federasyonu, Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan birlik çağrısı - Son Dakika


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