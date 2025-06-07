Samsunspor, Logi Tomasson'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağının kalkmasının ardından ilk resmi transferini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Tomasson'un Stromsgodset formasıyla çok iyi performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Samsunspor için mücadele edeceği kaydedildi.
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