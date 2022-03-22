Samsunspor, play-off hedefine tutunmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor galibiyetiyle tekrar play-off hedefine tutunduklarını söyledi.

Gür, AA muhabirine, ligde artık son haftalara yaklaştıklarını, düşme ve yükselme potası içindeki takımlar için telafisi olmayan döneme girildiğini vurguladı.

Samsunspor'un, play-off hedefi doğrultusunda son haftalarda aynı amaçtaki takımlarla karşılaştığına işaret eden Gür, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, tam bir kırılma karşılaşmasıydı. Özellikle iki hafta üst üstte mağlup olduktan sonra tekrar lige ve play-off'a tutunabilmek istiyorduk. Ağır hava ve saha koşullarına rağmen oyuncularımızın ortaya koyduğu kazanma hırsıyla sahadan 3 puanla ayrıldık. Bu da yeniden play-off'a tutunmamızı sağladı. Çünkü bizim bir maç eksiğimiz, play-off potasındaki bazı rakiplerimizin ise maç fazlası var. Onların bay geçecekleri hafta kazanmamız halinde, direkt play-off'un içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Gür, milli maç nedeniyle lige verilen aradan sonra, yine rakipleri olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Samsunspor takımı ve taraftarları bu maç için yeniden kenetlendi. Play-off umutlarımızın artmasıyla taraftarımızın tribünleri doldurmak için birlik çağrısı yapmaya başlaması, bizleri sevindirdi. Sadece Bandırmaspor maçı değil, ondan sonraki müsabakalar da bizim için çok kritik ama önceliğimiz bu karşılaşma olacak. O yüzden galibiyetten başka düşüncemiz yok. Önümüzdeki haftalarda da Eyüpspor, MKE Ankaragücü, İstanbulspor gibi pota içinde olan takımlarla maçlarımız var. Kısacası ipler Samsunspor'un eline geçti. Yani önümüzdeki maçlarda kendi kaderimizi kendimiz belirleyecek duruma geldik. Diğer takımların aldığı sonuçlar bizi ilgilendirmeden, kendi alacağımız sonuçlara odaklanacağız. İnşallah hedeflediğimiz yerde ligi bitireceğiz."