Samsunspor - Shkendija Maçına Hazır

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmalarından Samsunspor-Shkendija maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Simone Sozza, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye
Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Ismai, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti
