Samsunspor tarihine ışık tutan \'Dünden Bugüne Nostalji Samsunspor\' fotoğraf sergisi açıldı

Samsunspor tarihine ışık tutan 'Dünden Bugüne Nostalji Samsunspor' fotoğraf sergisi VM Medical Park Samsun Hastanesi lobisinde açıldı. Sergide konuşan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Transfer ettiğimiz futbolculara önce Samsunspor mazisini göstererek aidiyet hissini yükseltmeliyiz" dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi girişinde açılan serginin genel sanat yönetmenliğini fotoğraf sanatçısı Hasan Aktürk yaptı. "Dünden Bugüne Nostalji Samsunspor" fotoğraf sergisi, 65 adet fotoğraf ve belge niteliğinde doküman barındırıyor. En eskisi 1928 yılına kadar uzanan fotoğrafların her biri kişilerin kendi özel arşivlerinden elde edilen fotoğraflardan oluşuyor.
Dr. Hakan Özcan: "Sergi anlam kazanıyor"
Açılışta konuşan VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, "20 Ocak 1989 kazasının 35. yıl dönümünde bu sergi daha da anlam kazanmakla birlikte inşallah böylesi kötü günleri Samsunspor camiası bir daha yaşamaz. Güzel günler görürüz ve takımımız da güzel gidiyor. Camiamızla ve Samsunspor ile inşallah daha nice mutlu günlerde bir arada oluruz" dedi.
Fuat Çapa: "Aidiyet hissini yükseltmeliyiz"
Sergide konuşan Fuat Çapa ise, "Samsunspor'un mazisini tarihini bilmek burada görmek bizim açımızdan çok önemliydi. Bu sergi de bize vesile oldu. Bundan sonra takımımıza transfer ettiğimiz futbolculara önce Samsunspor mazisini, tarihini göstererek aidiyet duygusunu yükseltmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Dr. Hakan Özcan, Hasan Aktürk'e teşekkür plaketi, Fuat Çapa'ya da çiçek takdim etti.
Sergiye ayrıca Samsunspor futbolcuları Osman Çelik ve Alim Öztürk de katıldı. - SAMSUN
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