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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: İyi bir oyunla galip geldik - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: İyi bir oyunla galip geldik

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçı değerlendirerek, iyi bir oyunla galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Gisdol, rakibin güçlü olduğunu ve oyuncularına net olmalarını, sert oynamalarını ve geçişleri iyi yapmalarını söylediğini ifade etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: İyi bir oyunla galip geldik
14.01.2024 - 19:01,
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SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, iyi bir oyunla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Markus Gisdol, "Daha önceki maçlarda olduğu gibi bu maçta da çok iyi bir mücadele verdik. Sivasspor'un güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Rakibin çok tecrübeli oyuncuları var. Çok net olmamız, sert oynamamız ve geçişleri iyi yapmamız gerektiğini oyuncularıma söylemiştim. İlk yarıda tüm istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda kontra oyununa döndük. Çünkü 3 gün önce maç oynamıştık. İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık. Bu sonucu almak bizim için çok iyi oldu" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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