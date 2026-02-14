Samsunspor Thorsten Fink ile Anlaştı

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile anlaştığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'e çıktıktan sonra alınan kötü sonuçlar nedeniyle Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol'ü takımın başına getirerek o sezon kümede kaldı. Ertesi sezon Gisdol'ün yerine yine Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, transfer yasağı olmasına rağmen o sezonu 3. sırada bitirerek Avrupa kupalarına vize aldı ve bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etti.

Son 10 maçtır kötü gidişata dur diyemeyen Samsunspor'da Thomas Reis ile gece saatlerinde yollar ayrıldı. Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında yolların ayrıldığı Reis'in yerine üst üste 3. kez bir Alman teknik adamla anlaşma sağlandı. Samsunspor tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır."

Karadeniz temsilcisinin Fink ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı ve 19 Şubat'ta Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçı olan Shkendija karşısında takımın başında olması bekleniyor. - SAMSUN