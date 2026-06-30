Samsunspor\'un 61. Yılı Coşkuyla Kutlandı

SAMSUNSPOR Kulübü'nün 61'inci kuruluş yıl dönümü, Kurupelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve dronla havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı.

30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor'un 61'inci yılı kentte büyük bir coşkuyla karşılandı. Kutlamalar için Kurupelit Yat Limanı'nda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, akşam saatlerinde alanı doldurdu. Saat 20.55'i gösterdiğinde yakılan meşalelerle birlikte sahil hattı kırmızı-beyaza büründü. Taraftarlar yan yana dizilerek oluşturdukları görüntüyle görsel şölen ortaya çıkarırken, meşale, havai fişek ve işaret fişekleriyle kutlamalara renk kattı. Marşlar eşliğinde süren kutlamalarda taraftarlar 61'inci yıl coşkusunu uzun süre sahilde yaşadı.

Kutlamalar sırasında dron kamerasıyla sahilde oluşan kırmızı-beyaz atmosfer, geceye yansıyan etkileyici görüntülerle havadan kayıt altına alındı. Sahil boyunca ortaya çıkan manzara, 61'inci yıl coşkusunu adeta gökyüzünden de görünür hale getirdi.