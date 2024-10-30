Samsunspor'un Forma Kampanyasına Belediyelerden Destek - Son Dakika
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Samsunspor'un Forma Kampanyasına Belediyelerden Destek

Samsunspor\'un Forma Kampanyasına Belediyelerden Destek

Samsunspor'un başlattığı forma kampanyasına Canik, Samsun Büyükşehir, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü belediyeleri destek vererek, toplamda 3 bin forma satılması hedefleniyor.

30.10.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un başlattığı forma kampanyası, belediyeler tarafından desteklendi. Canik Belediyesi'nin başlattığı desteğe Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü Belediyeleri de dahil oldu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da yönetim tarafından forma kampanyası başlatıldı. Kampanyayı duyan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kampanyaya destek verdi ve diğer belediye başkanlarının da destek olmasına öncü oldu. Başkan Sandıkçı, "Bu şehrin çocuklarına en güzel şanlı Samsunspor forması yakışır. Samsunspor'umuzun başlattığı anlam yüklü kampanyaya destek veriyoruz. Canik Belediyesi olarak gönlü güzel çocuklarımıza armağan edilmek üzere 100 adet şanlı Samsunspor forması satın alıyoruz. Kıymetli Başkanlarım İhsan Kurnaz ve Hamit Kılıç, sizler de bu güzel kampanyada var mısınız?" diye sordu.

Başkan Sandıkçı'nın çağrısına Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'tan cevap gelmezken, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ise karşılıksız bırakmadı.

Belediye başkanlarından Samsunspor'a destek

Kampanyaya destek veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Samsunspor bizim canımız İbrahim Başkan. Kulübümüzün başlattığı bu anlamlı kampanyaya elbette destek vereceğiz. İlkadım Belediyesi olarak; Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü münasebetiyle 101 adet şanlı Samsunspor forması satın alıyor ve 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' sözünü hayata geçirmek üzere genç Samsunsporlu kardeşlerimize hediye ediyoruz. Değerli Şenol Kul Başkanım, siz de bu anlamlı kampanyaya destek olmak ister misiniz?" dedi.

Başkan Şenol Kul da çağrıya kayıtsız kalmayarak, "Bu şehrin çocukları elbette Samsunsporludur İhsan Kurnaz başkanım ve bu şehrin çocuklarına en çok Samsunspor forması yakışır. Kırmızı-beyazlı sevdamız Samsunspor'umuzun başlattığı bu güzel kampanyaya bizde destek veriyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla Terme Belediyesi olarak bizde 101 adet formayı bu şehrin çocuklarına armağan ediyoruz. Kıymetli Başkanım Mustafa Candal sen de bu güzel kampanyada var mısınız?" diye konuştu.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal paylaşımlara, "Şehrimizin markası gururumuz, tutkumuz, sevdamız Samsunsporumuza tabi ki destek olacağız Şenol Kul Başkanım. Tekkeköy Belediyesi olarak; Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde 101 adet Samsunspor forması satın alıyor ve 'Bu şehrin Çocukları Samsunsporludur' sözünü hayata geçirmek üzere genç Samsunsporlu kardeşlerimize hediye ediyoruz. Değerli Murat Gül Başkanım, siz de bu anlamlı kampanyaya destek olmak ister misiniz?" paylaşımında bulunarak Vezirköprü Belediye Başkanı Gül'ü davet etti. Başkan Gül de kampanyaya 101 adet forma alarak destekte bulundu.

Halit Doğan'dan 555 adet forma desteği

Samsunspor'un forma kampanyasına destek veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun bizim sevdamız, Samsunspor ise baş tacımız. Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhuriyet'in 101. yılında; Samsun'un da yüzyılı olması temennisiyle 555 formamızı satın alıyor, şehrimizin çocuklarına armağan ediyoruz. Kuzeyin kralında, Samsunumuzda bu şehrin çocukları Samsunsporludur" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 3 bin forma satıldı, hedef 5 bin 555 forma satışı

Kulüp yetkilileri, forma kampanyasına destek veren tüm belediye başkanları ve iş insanlarına şükranlarını ilettiklerini belirtirken, 10 Kasım'a kadar sürecek kampanya kapsamında 5 bin 555 adet forma satışının hedeflendiği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'un Forma Kampanyasına Belediyelerden Destek - Son Dakika

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