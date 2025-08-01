Samsunspor\'un Holse\'si Gıda Zehirlenmesi Geçirdi

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Danimarkalı futbolcusu Carlo Holse, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Carlo Holse, geçirdiği gıda zehirlenmesi nedeniyle bu akşam USL Dunkerque ile oynanan Amissos Derby dostluk maçı kadrosunda yer almamıştır" ifadeleri yer aldı.

Holse'nin kısa sürede sahalara geri dönmesi bekleniyor. - SAMSUN