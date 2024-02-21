Samsunspor\'un Lubo Satka: Ana hedefimiz ligde kalmak

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SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Slovak savunmacısı Lubo Satka, ana hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Samsunspor, bu hafta oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman öncesinde ligde geçen haftanın en iyi ilk 11'ine seçilen Lubo Satka, takımın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Gisdol, benimle konuştu ve beklentilerini açıkladı"

Alman Teknik Direktör Markus Gisdol öncesinde ligde forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli stoper, "Gaziantep FK maçı çok zor oldu ama o maça da iyi hazırlanmıştık. Hayal kırıklığı yaşadık. 3 puan almak için gitmiştik. 1 puanla deplasmandan döndük. O puan da çok önemliydi. Bir defans oyuncusu olarak gol atabiliyorsanız ve takımınıza yardımcı olabiliyorsanız bu da önemlidir. Attığım golden sonra haftanın en iyi 11'ine seçilmiş olmak da ayrı bir güzellik oldu. Sezon başında adaptasyon anlamında sıkıntı yaşadım. Sezon öncesi kamplarından en iyi performansımı gösterdim diyemem. Markus Gisdol takıma gelir gelmez direkt benle konuştu ve beklentilerinin neler olduğunu anlattı. Ben de beklentileri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım" dedi.

"Ana hedefimiz ligde kalmak"

Sezon başında içinde bulundukları durum ile şu anki durumun pozitif anlamda oldukça farklı olduğuna de değinen Satka, "Bu hafta Çaykur Rizespor gibi iyi bir takıma karşı mücadele vereceğiz. 'Karadeniz Derbisi' diye de adlandırabiliriz. Bu saatten sonra her puanın çok önemi var. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda çok iyi motive oluyoruz. Taraftarımızın desteği ile de çok iyi sonuçlar almaya başladık. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Ligde kalmak bizim ana hedefimiz. Sonuçta ligin başında ilk 7 maçta 1 puanımız vardı. O durumdan sonra kimse bizim şu anki konuma geleceğimize inanmadı. Çok zor bir durumdan çok güzel bir noktaya geldik. Puan durumuna bakarsanız hala puanlar birbirine çok yakın. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her maç ve puanın çok önemi var. Şimdiye kadar nasıl performans gösterdiysek, ligin geri kalanında da aynı performansı göstermeye çalışacağız" diye konuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlıların antrenmanına sakatlığını atlatan Moryke Fofana katılırken, sol bek Marc Bola ise düz koşu gerçekleştirdi. - SAMSUN