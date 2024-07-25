Samsunspor'un Süper Lig maceraları fotoğraf sergisinde - Son Dakika
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Samsunspor'un Süper Lig maceraları fotoğraf sergisinde

Samsunspor, 11 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de oynadığı maçlarda çekilen fotoğrafların sergilendiği bir sergi düzenlendi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi tarafından açılan sergide, oyuncuların ve taraftarların gol sevinçleri ve maç pozisyonları yer aldı. Sergi, Tütün İskelesi'nde iki gün boyunca ziyaret edilebilecek ve daha sonra Atakum Çobanlı İskelesi'nde devam edecek. Serginin sonunda ise fotoğraflar, 19 Mayıs Stadyumu'nda basın tribününde sergilenecek.

25.07.2024 17:29
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un, 11 yıl aradan sonra çıktığı ligde bir sezon boyunca oynadığı maçlarda çekilen fotoğraflar sergilendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi tarafından düzenlenen sergi Tütün İskelesi'nde açıldı.

Oyuncuların ve taraftarların gol sevinçlerinin ve maç pozisyonlarının objektife yansıdığı 40 kare sergide yer aldı.

TSYD Samsunspor Fotoğraf Sergisi'nin açılışında konuşan, Şube Başkanı Murat Sandıkçı, sergiyi geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Sandıkçı, "Bu sergide, 2023-2024 futbol sezonunda gazeteci arkadaşlarımızın Samsunspor maçlarında çektiği fotoğraflar yer alıyor. Yağmurda, çamurda, güneşli havada, soğukta ve rüzgarlı havalarda büyük fedakarlıklarla çekilen bu fotoğrafları sergiliyoruz." dedi.

Serginin sadece iki gün açık kalacağını ve ardından hafta sonu Atakum Çobanlı İskelesi'nde devam edeceğini ifade eden Sandıkçı, "Toplamda dört günlük bir sergi olacak. Fotoğraflarımızın çekildiği yer olan 19 Mayıs Stadyumu'nda basın tribününde bir sezon boyunca sergilenecek." diye konuştu.

Sergide hazırladığı pankartlı fotoğrafı gören Samsunspor taraftarı Ceyhun Köksal ise "Pankarta günlerce emek verdik, tasarımı için özelikle çok uğraşmıştık. Bu fotoğrafı burada görmek bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor'un Süper Lig maceraları fotoğraf sergisinde - Son Dakika

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