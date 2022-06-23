Antrenmana izinli olan Arvydas Novikovas, Tomane ve Yusuf Abdioğlu ile kendilerinden kulüp bulması istenilen Vukan Savicevic, Tolcay Ciğerci, Talha Ulvan ve Sheldon Bateau katılmadı.

Kaynak: AA

Bayram Bektaş, Samsunspor, Nuri Asan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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