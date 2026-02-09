İngiltere Premier Lig'in kritik mücadelelerinden Liverpool– Manchester City karşılaşması, bir işletmede kurulu yüksek çözünürlüklü ekranda canlı olarak yayınlandı. Maçın net görüntü kalitesi dikkat çekti.
Dev ekranda izlenen karşılaşma, işletmede bulunan futbolseverlerden yoğun ilgi gördü. Yüksek çözünürlüklü yayın sayesinde maçın her anı detaylarıyla takip edildi.
Liverpool–Manchester City maçının bu şekilde izlenmesine ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede ilgi topladı.
Son Dakika › Spor › Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi - Son Dakika
