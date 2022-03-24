SANKO Okulları namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

SANKO Okulları namağlup şampiyon oldu

24.03.2022 18:00
SANKO Okulları namağlup şampiyon oldu

SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mustafa Cengiz "1. Gazi Oyunları Basketbol Yarışması"nda yenilgisiz il birincisi oldu.

SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mustafa Cengiz "1. Gazi Oyunları Basketbol Yarışması"nda yenilgisiz il birincisi oldu.

Ertuğrul Gazi Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada Batu Anlar, Arda Akıcı, Yiğit Tural, Kaan Özkök ve Demir Şüğür'den oluşan Yıldız Erkek Basketbol Takımı oynadığı dört karşılaşmayı şu sonuçlarla kazandı:

SANKO Okulları 21 - Karacaoğlan Ortaokulu 2,

Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu 5 - SANKO Okulları 15,

İstek Okulları 1 - SANKO Okulları 12,

Adnan A.Ş. Ortaokulu 8 - SANKO Okulları 15.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yenilgisiz şampiyon olan takımını kutlayarak, başarılarının devamını temenni etti. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Turgutlu Belediyespor'dan bir galibiyet daha: 75-66 Turgutlu Belediyespor'dan bir galibiyet daha: 75-66 Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı

Mustafa Cengiz, basketbol, Şampiyon, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor SANKO Okulları namağlup şampiyon oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya, dost ülkelere enerji ticaretini Bitcoin'le yapabileceğini duyurdu
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: SANKO Okulları namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement