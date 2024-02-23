SANKO Okulları öğrencileri STEM Olimpiyatları'nda dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

SANKO Okulları öğrencileri STEM Olimpiyatları'nda dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu

SANKO Okulları öğrencileri STEM Olimpiyatları\'nda dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu

SANKO Okulları öğrencileri, Uluslararası Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) Olimpiyatları'nda kodlama kategorisinde dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu. Olimpiyatlar, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki öğrenci ve eğitimcilere yönelik eğitim organizasyonları ve programları düzenleyen MAIN TEAM Organization GmbH tarafından gerçekleştirildi. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Arda Akkuş ve Mustafa Ali Şahin, danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde final yarışmasına katılarak büyük başarı elde etti. Arda Akkuş dünya ikincisi, Mustafa Ali Şahin ise dünya üçüncüsü oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin başarısından gurur duyduklarını ifade ederek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

23.02.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Okulları öğrencileri Uluslararası Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) Olimpiyatları'nda kodlama kategorisinde dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu.

Uluslararası STEM Olimpiyatı, 2012 yılında kurulan ve Avrupa'nın farklı ülkelerindeki öğrenci ve eğitimcilere yönelik eğitim organizasyonları ve programları düzenleyen MAIN TEAM Organization GmbH tarafından gerçekleştirildi. Olimpiyatlara bu yıl 117 ülkeden 22 bin öğrenci katıldı.

Her sene uluslararası platformda kodlama, matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik kategorilerinde düzenlenen STEM Olimpiyatları bu yıl iki aşamada gerçekleştirildi. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden Arda Akkuş ve Mustafa Ali Şahin, danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde birinci aşama sınavı geçerek final yarışmasına katıldı. Finalde Arda Akkuş dünya ikinciliği kazanırken, Mustafa Ali Şahin ise dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin kodlama kategorisinde elde ettikleri dünya derecesi ile gurur duyduklarını ifade ederek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ali Şahin, Eğitim, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SANKO Okulları öğrencileri STEM Olimpiyatları'nda dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:56:56. #1.11#
SON DAKİKA: SANKO Okulları öğrencileri STEM Olimpiyatları'nda dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement