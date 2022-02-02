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Şanlıurfa Büyükşehir voleybol takımı şampiyon oldu - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir voleybol takımı şampiyon oldu

02.02.2022 15:50
Şanlıurfa Büyükşehir voleybol takımı şampiyon oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Gençler Liginde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol takımı, Şanlıurfa Fırat Gençlik Spor takımı karşısında galip gelerek ligin şampiyonu oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Gençler Liginde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol takımı, Şanlıurfa Fırat Gençlik Spor takımı karşısında galip gelerek ligin şampiyonu oldu.

TVF Gençler Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol Takımı, Şanlıurfa Fırat Gençlik Spor Genç Erkekler Voleybol takımı karşısında sergilediği üstün performansla fileden galip ayrıldı.

Şanlıurfa ekibi 1. sette 25-10, 2. sette 25-10 kalırken 3. sette rakibine fark atarak fileden 25-18 sayı ile galip geldi. Şanlıurfa Fırat Gençlik Spor takımını 3-0 yenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Gençler Ligi'nde 10 maçtan 9 galibiyet alarak ligin şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol takımı, bir üst lig olan Türkiye Voleybol Şampiyonasında mücadele verecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Büyükşehir voleybol takımı şampiyon oldu
Şanlıurfa Büyükşehir voleybol takımı şampiyon oldu
Şanlıurfa Büyükşehir voleybol takımı şampiyon oldu
Şanlıurfa Büyükşehir voleybol takımı şampiyon oldu

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfa Büyükşehir voleybol takımı şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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