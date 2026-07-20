Sarıgöl'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Halı Saha Turnuvası - Son Dakika
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Sarıgöl'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Halı Saha Turnuvası

Sarıgöl\'de Kur\'an Kursu Öğrencilerine Halı Saha Turnuvası
20.07.2026 12:20
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Sarıgöl'deki yaz Kur'an kursları, öğrencilere halı saha turnuvasıyla spor ve dostluk imkanı sağlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, düzenlenen halı saha turnuvasında hem spor yapıyor hem de farklı camilerden yaşıtlarıyla tanışarak dostluklarını pekiştiriyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler, camiler arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında bir araya geliyor. Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlere de katılan öğrenciler, turnuva sayesinde yeni arkadaşlıklar kurarak dostluklarını güçlendiriyor.

Sarıgöl'de yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla görevli imam hatipler tarafından düzenlenen dostluk maçları büyük ilgi görüyor. Farklı mahallelerdeki camilerin Kur'an kursu öğrencilerini buluşturan turnuvada çocuklar hem spor yapıyor hem de takım ruhunu ve paylaşma kültürünü geliştiriyor.

Bereketli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Arslan, düzenlenen etkinliğin çocukların sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin yanı sıra spor yapmalarını, farklı kurslardaki arkadaşlarıyla tanışmalarını ve yeni dostluklar kurmalarını amaçladık. Halı saha turnuvası bu hedefe ulaşmamızda önemli katkı sağlıyor. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de yeni arkadaşlıklar ediniyor. Bu tür sportif etkinliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler ise hem eğitim almanın hem de futbol oynayarak farklı camilerden arkadaşlarıyla tanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Turnuvanın yaz boyunca belirlenen program dahilinde devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıgöl'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Halı Saha Turnuvası - Son Dakika

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