Sarıyer Barış Alıcı ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile anlaşmaya vardı.
İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Barış Alıcı ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Boluspor'da toplam 30 maçta 5 gol kaydetti.
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