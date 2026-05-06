Sarıyer'den Çetin'e cevap: Başarıyı tırnaklarımla kazanıyorum
Sarıyer'den Çetin'e cevap: Başarıyı tırnaklarımla kazanıyorum

06.05.2026 03:10
Teknik direktör Servet Çetin, başarı için motivasyonun önemine vurgu yaptı ve Erokspor'u eleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Esenler Erokspor'u 1-0 yenen SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, ligi ne kadar yukarıda bitirirse kendisi adına başarılı olacağını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye cevap veren Çetin, "Osman hoca yaşça benden büyük, saygım sonsuz. Diyaloga girmek istemem ama konuşmasını hoş bulmadım. '8 maçlarını analiz ettik, böyle oynamadılar.' diyor. Demek ki yanlış analiz etmişler. Biz başka takımlara karşı da böyle oynadık." diye konuştu.

Diğer takımların durumunun kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Çetin şunları aktardı:

"Maçı bırakalım mı demek istiyor? Başka takımların, başka kulüplerin hakkını yemek mi daha doğru? Aldırış etmiyorum. Bu takımı ben motive ettim. Ben tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Birileri arayıp da beni bir yere göndermedi. Bu takımı diplerden aldım, ne kadar yukarıda bitirirsem kariyerim için önemli. Ben tırnaklarımla kazıyarak geliyorum. Hoca olarak ne kadar yüksekte bitirirsem o kadar iyi. 2-3 hafta önce düşme hattındaydım. Geçen sene şampiyon olmuş takımlar, play-off'u garantilemiş takımlar, küme düşmeyi garantilemiş takımlar rotasyona gittiler, gençleri oynattılar ve ligin kaderi belirlendi. Ben play-off'a gidecektim ama rotasyon yaptıkları için play-off'u kaçırdım. Oyuncuları motive mi etmeyim? Oyuncuların maçı vermesi mi doğru? Osman hoca ne demek istiyor? Golümüzü de vermediler. Hakem daha ne yapacaktı? Erokspor bizi yenebilecek güce sahip. Pozisyona giremediler bunun suçlusu biz miyiz? Ben kimsenin hakkını yemem. Osman hocayı çok severim, bir şeyler üretmek isteyen insan. Açıklamalarına üzüldüm. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler. Kimse bizi ilgilendirmiyor, kimsenin hakkına girecek şeyler yapmayalım diye konuştuk. birilerinin desteğiyle bir yere gelecek hoca değilim. başarılı olmak zorundayım."

Kaynak: AA

