Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta haftaya lider giren Sarıyer, Altay deplasmanında 5-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu.
Ligde bugün oynanan Batman Petrolspor-Afyonspor mücadelesiyle Beyaz Grup'ta 12. hafta maçları tamamlandı. Batman Petrolspor, ligin son sırasında bulunan rakibini, evinde 3-1 mağlup ederek puanını 24 yaptı.
28 puanlı lider Sarıyer'in ardından 27 puanı bulunan GMG Kastamonuspor ikinci sırada yer alıyor. 25 puanlı Altınordu üçüncü, 24 puanlı Batman Petrolspor dördüncü basamakta bulunuyor.
12. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|12
|8
|4
|0
|24
|5
|19
|28
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|12
|8
|3
|1
|22
|8
|14
|27
|3.ALTINORDU
|12
|7
|4
|1
|21
|10
|11
|25
|4.BATMAN PETROLSPOR
|12
|8
|0
|4
|21
|11
|10
|24
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|12
|6
|5
|1
|18
|7
|11
|23
|6.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|12
|7
|2
|3
|19
|11
|8
|23
|7.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|12
|7
|2
|3
|20
|15
|5
|23
|8.İSKENDERUNSPOR
|12
|5
|5
|2
|17
|8
|9
|20
|9.KIRKLARELİSPOR
|12
|3
|6
|3
|12
|11
|1
|15
|10.FETHİYESPOR
|12
|4
|3
|5
|16
|16
|0
|15
|11.1461 TRABZON FK
|12
|3
|4
|5
|12
|12
|0
|13
|12.KEPEZSPOR
|12
|3
|3
|6
|12
|13
|-1
|12
|13.İNEGÖLSPOR
|12
|2
|6
|4
|8
|11
|-3
|12
|14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|12
|1
|7
|4
|7
|13
|-6
|10
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|12
|2
|4
|6
|7
|16
|-9
|10
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|12
|1
|3
|8
|10
|24
|-14
|6
|17.ALTAY
|12
|1
|2
|9
|7
|30
|-23
|5
|18.AFYONSPOR
|12
|0
|1
|11
|5
|37
|-32
|1
Son Dakika › Spor › Sarıyer Deplasmanda Fırtına Gibi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?