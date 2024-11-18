Sarıyer Deplasmanda Fırtına Gibi - Son Dakika
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Spor

Sarıyer Deplasmanda Fırtına Gibi

Sarıyer, Altay'ı 5-1 yenerek 2. Lig Beyaz Grup'taki liderliğini sürdürdü.

18.11.2024 17:48
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta haftaya lider giren Sarıyer, Altay deplasmanında 5-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

Ligde bugün oynanan Batman Petrolspor-Afyonspor mücadelesiyle Beyaz Grup'ta 12. hafta maçları tamamlandı. Batman Petrolspor, ligin son sırasında bulunan rakibini, evinde 3-1 mağlup ederek puanını 24 yaptı.

28 puanlı lider Sarıyer'in ardından 27 puanı bulunan GMG Kastamonuspor ikinci sırada yer alıyor. 25 puanlı Altınordu üçüncü, 24 puanlı Batman Petrolspor dördüncü basamakta bulunuyor.

12. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.SARIYER

12

8

4

0

24

5

19

28

2.GMG KASTAMONUSPOR

12

8

3

1

22

8

14

27

3.ALTINORDU

12

7

4

1

21

10

11

25

4.BATMAN PETROLSPOR

12

8

0

4

21

11

10

24

5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

12

6

5

1

18

7

11

23

6.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK

12

7

2

3

19

11

8

23

7.BEYKOZ ANADOLUSPOR

12

7

2

3

20

15

5

23

8.İSKENDERUNSPOR

12

5

5

2

17

8

9

20

9.KIRKLARELİSPOR

12

3

6

3

12

11

1

15

10.FETHİYESPOR

12

4

3

5

16

16

0

15

11.1461 TRABZON FK

12

3

4

5

12

12

0

13

12.KEPEZSPOR

12

3

3

6

12

13

-1

12

13.İNEGÖLSPOR

12

2

6

4

8

11

-3

12

14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR

12

1

7

4

7

13

-6

10

15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR

12

2

4

6

7

16

-9

10

16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

12

1

3

8

10

24

-14

6

17.ALTAY

12

1

2

9

7

30

-23

5

18.AFYONSPOR

12

0

1

11

5

37

-32

1

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sarıyer Deplasmanda Fırtına Gibi - Son Dakika

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