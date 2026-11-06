Sarıyer, Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı; 85\'teki penaltı VAR\'da iptal edildi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

40. dakikada sol taraftan Serdar ceza sahasına girip arka direğe pasını aktardı. Bu noktada Camara'nın vuruşunda meşin yuvarlak boş ağlara değil ön direkte bulunan Sehic'e gitti.

64. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Cebrail topu altıpas önündeki Eze'ye aktardı. Eze'nin bekletmeden pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Efecan'ın şutunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

67. dakikada sağ taraftan Efecan'ın kullandığı köşe vuruşunda Iğdır savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Eşref'in ceza sahası sol çaprazından uzak direğe bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

72. dakikada ceza sahası sol çaprazından Arda'nın yerden şutunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi ancak dönen topa Serdar'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Hakan Ülker ofsayt gerekçesiyle golü vermedi ancak ardından VAR uyarısıyla gol geçerlilik kazandı. 1-1

85. dakikada ceza sahası içinde Afena-Gyan'ın Işık Kaan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalması sonucu hakem Hakan Ülker penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR'dan yapılan uyarı sonucu monitörde pozisyonu inceleyen Ülker, Afena'nın Işık Kaan'a faul yaptığını tespit ederek penaltıyı iptal etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Hakan Ülker, Hüsnü Emre Çelimli, Erdoğan Çak

Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Silva (Tunahan Ergül dk. 27), Yağız Fikri Şen (Barış Alıcı dk. 46), Efecan Karaca (Attamah dk. 83), Furkan Gedik (Thiam dk. 83), Eze (Batuhan Kör dk. 65)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Erdi Dikmen, Eren Karadağ, Doğan Can Davas, Üzeyir Ergün

Teknik Direktör: Umut Eskiköy

Iğdır FK: Szumski, Serkan Asan, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara (Afena-Gyan dk. 61), Gökcan Kaya (Efe Kaan Şıhlaroğlu dk. 89), Crociata (Hotic dk. 89), Serdar Gürler (Bacuna dk. 90+4), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 90+4)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baran Moğultay, Arda Öztürk, Devran Şenyurt, Leon Çalışkan

Goller: Eşref Korkmazoğlu (dk. 67) (Sarıyer), Serdar Gürler (dk. 72) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Eşref Korkmazoğlu, Cebrail Karayel (Sarıyer), Crociata, Afena-Gyan (Iğdır FK)