Sarıyer, Keçiörengücü'nü 3-1 Yendi

15.03.2026 18:55
Teknik direktör Servet Çetin, galibiyetin moral sağladığını ve oyuncularını tebrik etti.

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Ankara Keçiörengücü galibiyeti sonrası oyuncularını tebrik ederek, "Taktiksel anlamın dışında çok da iyi mücadele ettiler, çok doğru durdular. Önemli bir maçta iyi galibiyet aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Aslında bu maça çıkmadan önce hem psikolojik hem de moral olarak iyi konumda değildik. Çünkü üst üste iki maçı kaybetmiştik. Ümraniye maçını kötü oynamıştık ama iyi oynadığımız Manisa maçını da kaybettikten sonra oyuncu arkadaşlarda öz güven anlamında tedirginlik yaşadık. Hafta boyunca da onları motive ettik. Gerçekten onları tebrik ediyorum. Taktiksel anlamın dışında çok da iyi mücadele ettiler, çok doğru durdular. Önemli bir maçta bir galibiyet aldık. Buraya geldiğimden beri bir rahat maçımız yok. Her maç final havasında. Bir maçı da rahat rahat kaybetsek de bize bir şey olmaz düşüncesi hiç olmadı. Sezon sonuna kadar da böyle gidecek. Bugünkü galibiyet bizim için moral anlamında çok iyi oldu. Bir gün sevincini yaşayıp sonrasında sıradaki maça hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Düello gibi oldu"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile taktiksel düello içerisinde bir maç geçtiğini de belirten Çetin, "Yalçın hoca da taktiksel anlamda bu işlere kafa yoran hocalarımızdan biri. Biz de bu işlere fazlalıkla ağırlık veriyoruz. Kenar oyuncusunu çizgiye atıp beki içeriye kaçırmasını örnek verebilirim. Ezeh'in özellikle Yalçın hoca geldikten sonra topu içeride alıp mesafe katedip etkili olduğunu gördük. Geriden başlangıçları da dahil hemen hemen bunlara önlem aldık. Biz geriden başladığımızda da onların ön alan baskılarına sekiz numaralarımızdan birini bulup, baskılarını kırıp hücum yaptık. İşin açıkçası bir düello gibi oldu. Bizim oyuncularımız biraz daha mücadele ettiği için farkı yakaladık ve galip geldik" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
