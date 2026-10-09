Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı

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Sarıyer, Trendyol 1. Lig\'in 9. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı
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Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golünü 23. dakikada Oğuz Yıldırım atarken, Sarıyer 73. dakikada Efecan Karaca ile eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Ümraniye

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Onur Gülter

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Andrej Djokanovic, Tomislav Glumac, Mustafa Kartal, Oğuz Yıldırım, Yunus Emre Gedik (Ali Yaşar dk. 61), Serkan Göksu (Kerem Şen dk. 78), Berat Yılmaz (Atalay Babacan dk. 46), Cebio Soukou, Santeri Hostikka, Alex Blanco (Fode Koita dk. 78)

Yedekler: Özgün Köklü, Burak Öksüz, Oğuzhan Aydoğan, Melih Bostan, Toheeb Kosoko, Tunahan Taşçı

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Sarıyer: Ibrahim Sehic, Eşref Korkmazoğlu, Işık Kaan Arslan (Erdi Dikmen dk. 46), Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Barış Alıcı (Eren Karadağ dk. 61), Marcos Silva, Efecan Karaca, Tunahan Ergül (Joseph Attamah dk. 78), Furkan Gedik (Doğan Can Davas dk. 61), Batuhan Kör (Mamadou Thiam dk. 62)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Yağız Fikri Şen, Üzeyir Ergün, Andre Poko, Emeka Friday Eze

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Oğuz Yıldırım (dk. 23) (Ümraniyespor), Efecan Karaca (dk. 73) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Tomislav Glumac (Ümraniyespor), Erdi Dikmen (Sarıyer)

Kaynak: İHA
Efecan KaracaTrendyolSarıyerSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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