Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı - Son Dakika
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Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı

18.07.2022 16:22

Şarkıcı Emir Can İğrek, konser verdiği esnada Galatasaray formalı bir kız çocuğunun sahneye çıkmasının ardından sarı kırmızılı tribünlerin "Çocukluk Aşkımsın" adlı sevilen marşını söyledi. Genç şarkıcı önceden yaptığı açıklamada, bu besteyi sahnede söylemek istediğini ifade etmişti.

Binlerce hayranı olan sanatçı Emir Can İğrek'in konserinde ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray formalı küçük bir kız çocuğu sahneye çıktı ve Emir Can İğrek buna kayıtsız kalmadı. Galatasaray formalı küçük kızı kucağına alarak 'Çocukluk Aşkımsın' bestesini söyleyen Emir Can, alkış topladı.

ŞAMPİYONLUK ŞARKISI YAPABİLİRİM

Emir Can İğrek, daha önce verdiği röportajda, Galatasaray şampiyon olursa beste yapabileceğini belirtmişti. Ünlü sanatçı aynı zamanda şampiyonluk yaşadıktan sonra 'Çocukluk Aşkımsın' bestesini de sahnede söylemek istediğini aktarmıştı.

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Emir Can İğrek, Galatasaray, Çocukluk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı - Son Dakika
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