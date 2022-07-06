Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı - Son Dakika
Üye Girişi

Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı

06.07.2022 16:32

İsveçli ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, şampiyonluk mutluluğu yaşadığı Milan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Ibrahimovic'in bu imzası şok etkisi yarattı.

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan, efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme imzaladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncuyla düşük bir maaşa anlaşma sağlandı.

Futbolu bırakması bekleniyordu! 40 yaşındaki İbrahimovic'den sürpriz imza

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

İsveçli süper yıldız, dizinden ciddi bir ameliyat olmasına rağmen, Milan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz hafta Milan ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda olan Ibrahimovic, diz ameliyatı sonrası iyileşmeye çalışıyor. İbrahimovic'in iyileşme sürecinin 6 ay sürebileceği öğrenildi. Milan yıldız futbolcuyu oynamasa da kadroda tutmak istedi. Yıldız ismin soyunma odasında ve sahada önemli bir figür olduğu aktarıldı.

YORUMLAR
500
Zeki Çelik, Roma forması giyeceği için mutlu Zeki Çelik, Roma forması giyeceği için mutlu Milan, Belçikalı golcü Origi'yi kadrosuna kattı Milan, Belçikalı golcü Origi'yi kadrosuna kattı

Zlatan Ibrahimovic, İtalya Serie A, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:46:44. #1.11#
SON DAKİKA: Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement