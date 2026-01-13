Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Satır satır yazdı! Arda\'dan Real Madrid\'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
13.01.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olunca teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa getirildi. Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı yayımladı. Güler, 'İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak' ifadelerini kullandı.

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybedilen maçın ardından Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kararın ardından Arda Güler, sosyal medya hesabından Alonso'ya teşekkür ederek duygusal bir veda mesajı paylaştı.

REAL MADRID'DE ŞOK AYRILIK

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso dönemi sona erdi. Reuters ve The Guardian'ın aktardığına göre ayrılık, Barcelona'ya karşı İspanya Süper Kupa finalinde alınan 3-2'lik yenilginin ardından gerçekleşti ve tarafların "karşılıklı anlaşmayla" yolları ayırdığı bildirildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR: ARBELOA

Kulüp, Alonso'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu.

ARDA GÜLER'DEN VEDA MESAJI

Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına teşekkür ederek duygusal bir mesaj yayımladı. Arda Güler paylaşımında, "İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak" ifadelerini kullandı.

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

"BANA OLAN İNANCINIZ BENİ DAHA İYİ BİR OYUNCU YAPTI"

Arda Güler, mesajında Alonso'nun kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, her konuşmanın ve her detayın oyununu daha üst seviyeye taşımasına yardımcı olduğunu belirtti.

Xabi Alonso, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 4857Fener 4857Fener:
    sende daha birşey yok.son dönemlerde de dünyayı ben yarattıma doğru gidiyorsun.tavırlarını beğenmiyorum.futbolunla konuşul artık.bütün Türkiye senden bunu bekliyor 3 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:38:14. #7.11#
SON DAKİKA: Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.