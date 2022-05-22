Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı - Son Dakika
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Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı

22.05.2022 15:11
Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı

Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı federasyon başkanı Gülkız Tulay'ın katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı federasyon başkanı Gülkız Tulay'ın katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, toplantının Gülkız Tulay'ın konuşmasıyla başladığı belirtildi.

Toplantı kapsamında federasyon başkan vekili Fatih Maden ve genel sekreter Mehmet Sedat Fırat'ın sunumlar yaptığı ve il temsilcilerinin gruplara ayrılarak çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı
Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı
Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı

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Kaynak: AA

İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Satranç Federasyonu İl Temsilcileri toplantısı İzmir'de yapıldı - Son Dakika


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