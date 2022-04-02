Satrançta 2022 Türkiye Kupası'nı "usta adayı" Efe Metehan Yavuz kazandı - Son Dakika
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Satrançta 2022 Türkiye Kupası'nı "usta adayı" Efe Metehan Yavuz kazandı

02.04.2022 11:42
Satrançta 2022 Türkiye Kupası'nı "usta adayı" Efe Metehan Yavuz kazandı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 2022 Türkiye Kupası'nda birinciliği "usta adayı" (CM) Efe Metehan Yavuz elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 2022 Türkiye Kupası'nda birinciliği "usta adayı" (CM) Efe Metehan Yavuz elde etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da Ramada Otel'de düzenlenen kupada, 58 ilden 250'yi aşkın sporcu 8 gün boyunca 11 tur kıyasıya mücadele verdi.

Organizasyonda ikinciliği "uluslararası usta" (IM) Ege Köksal, üçüncülüğü ise CM Şiar Yaran kazandı.

Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Tulay: "Burada kazanan dostluk oldu"

Ödül törenindeki konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Bir hafta boyunca baba oğul da hamle yaptı, 80 yaşındaki sporcumuz da, 8 yaşındaki sporcumuz da. Bir haftadır kıyasıya süren mücadeleler sonucunda burada kazanan dostluk oldu. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye Satranç Federasyonu son derece yoğun etkinlik takvimini başarıyla hayata geçirmesi ve organizasyon başarısıyla her zaman her yerde örnek gösteriliyor, takdir topluyor. Federasyonumuzun bu noktaya gelmesinde sporcularımızın, velilerimizin, satranç ailemizin her bir ferdinin büyük emekleri var." ifadelerini kullandı.

Mutluluk ve heyecanla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Tulay, "Türkiye Gençler Şampiyonası'nı 19 Mayıs haftasında Denizli'de düzenleyeceğiz. Türkiye Emektarlar Turnuvası'nı ise en kısa sürede ilan edeceğiz. Bizlere her zaman destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bu turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce ile belediyemizin değerli yöneticilerine, 11 tur boyunca mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, hamle yapan ve dereceye giren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Kupası, Sakarya, Otel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Satrançta 2022 Türkiye Kupası'nı 'usta adayı' Efe Metehan Yavuz kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Satrançta 2022 Türkiye Kupası'nı "usta adayı" Efe Metehan Yavuz kazandı - Son Dakika
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