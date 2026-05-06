Savic\'in Sağlık Durumu Açıklandı

TRABZONSPOR'da, Stefan Savic'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü, Stefan Savic'in sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor maçında bacağında ağrı hisseden oyuncuda, muayene sonrası kas yaralanasına bağlı ödem tespit edildiği ifade edildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."