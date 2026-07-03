Scaloni, Yeşil Burun Adaları'na Saygı Duyuyor - Son Dakika
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Scaloni, Yeşil Burun Adaları'na Saygı Duyuyor

03.07.2026 03:46
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Arjantin'in Teknik Direktörü Scaloni, Yeşil Burun Adaları'nın güçlü bir rakip olduğunu vurguladı.

Arjantin Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda karşılaşacakları Yeşil Burun Adaları'na ilişkin, "Tesadüfen burada değiller. İyi bir takımlar ve onlara saygı duymamız gerekiyor." dedi.

Miami Stadı'ndaki maçtan önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Scaloni, "2026 Dünya Kupası'nda henüz hiç yenilmemiş bir takım. Suudi Arabistan'a karşı kazanmayı hak ettiklerine inanıyorum. Belki İspanya ve Uruguay'a karşı biraz daha zorlandılar ama iyi savunma yaptılar." ifadelerini kullandı.

Yeşil Burun Adaları hakkında konuşan 48 yaşındaki Arjantinli teknik adam, "Ara pasları etkili bir şekilde kesiyorlar ve kontra atak yapıyorlar. Teknik olarak yetenekli oyuncuları var. İyi bir takım. Onları zaten potansiyel bir rakip olarak analiz ediyorduk ve sonunda elemeleri geçtiler. Şaşırmadık, iyi bir takım. Tesadüfen burada değiller. İyi bir takımlar ve onlara saygı duymamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son şampiyon Arjantin'i çalıştıran Scaloni, "Biz iyiyiz, herkes gibi doğal olarak umutluyuz ancak karşı karşıya gelmemiz, saygı duymamız gereken ve işleri iyi yapan bir rakip var, kaybeden eve gidiyor ve bunu aklımızda tutuyoruz." diye konuştu.

Arjantinli teknik adam, "Dünya Kupası'nda maçlar çekişmeli geçiyor. Fransa ve Meksika gibi maçlarını rahat kazanan birkaç takım dışında diğer karşılaşmalar çok çekişmeli geçti. Kolay olmayacak." dedi.

"Messi ile sahayı paylaştığım için kendimi şanslı hissediyorum"

Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul ise Yeşil Burun Adaları maçı hakkında, "Bu maçları oynadık, her maç farklı, hisler ve duygular çok yoğun." dedi.

De Paul, "Grup maçlarını iyi tamamladık. Bu maç da bizim için önemli, her maç farklıdır. Rakibimize saygı duymalıyız. Bu maçın ötesini düşünmek yanlış olur." şeklinde konuştu.

Messi'yi paslarıyla sahada besleyen oyunculardan biri olması hakkında ise Paul, "Messi ile aynı sahayı paylaştığım için kendimi şanslı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin-Yeşil Burun Adaları mücadelesi, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01.00'de Miami Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Yeşil Burun Adaları, Arjantin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Scaloni, Yeşil Burun Adaları'na Saygı Duyuyor - Son Dakika

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