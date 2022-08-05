Sebastian Vettel Formula 1 kariyerini sezon sonu noktalayacak - Son Dakika
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Sebastian Vettel Formula 1 kariyerini sezon sonu noktalayacak

05.08.2022 11:26
Sebastian Vettel Formula 1 kariyerini sezon sonu noktalayacak

Dört kez dünya şampiyonu Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından emekli olacağını açıkladı.

Kariyerinde 4 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Aston Martin takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

35 yaşındaki Vettel, üzerinde çok düşündüğünü bu kararı almanın kendisi için zor olduğunu söyledi.

Vettel, "Bundan sonra neye odaklanacağımı düşünmek için zamana ihtiyacım var. Ancak önceliğim ailemle vakit geçirmek olacak" dedi.

“Bugün veda etme günü değil. Bugün teşekkür etme günü, herkese, özellikle de Formula 1 hayranlarına. Onların tutkulu desteği olmasa F1 de var olamazdı” diye konuşan Vettel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl yaptığım ve bu yıl da devam ettirdiğim çalışmaların gelecekte zaferler kazanacak bir takımın inşasına yardımcı olmasını umuyorum. Yıl sonuna kadar da bu hedefle hareket edeceğim ve son 10 yarışta her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım”.

Parlak bir kariyer

2007’den bu yana Formula 1’de yarışan Sebastian Vettel, kariyerinin en parlak dönemini 2009’da katıldığı Red Bull takımında yaşadı.

2010-2013 arası üst üste 4 kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, kazandığı 38 yarışla jenerasyonunun en iyi pilotlarından biri olarak görülüyor.

Vettel, 2010'da henüz 21 yaşında Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olmuştu.

Formula 1 tarihinde Vettel’den daha çok şampiyonluğu olan isimler sadece Lewis Hamilton, Michael Schumacher ve Juan Manuel Fangio.

2013 sezonunda 13 yarış kazanan Vettel, bu alanda Schumacher’in 2004'te kırdığı rekoru egale etmiş, aynı sezon üst üste 9 yarış kazanarak bir rekora imza atmıştı.

2012 ise Vettel için unutulmaz bir sezondu. Fernando Alonso sezonun bitmesine yedi yarış kala Alonso Vettel’in 39 puan önündeydi. Ancak Red Bull'un otomobiline yaptığı yatırımın da katkısıyla Vettel sezonun son bölümünde üst üste dört yarış kazandı. Alonso’nun Belçika ve Japonya’da başarılı olamamasının da etkisiyle Vettel arayı kapattı ve şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.

Sebastian Vettel’in başarılı kariyeri 2014 sonrası duraklamaya girdi. Buna karşın Alman pilot 2015-2019 arasında Ferrari takımıyla 14 yarış kazandı ve takımın tarihte en çok yarış kazanan üçüncü pilotu oldu.

Ferrari 2020'de Vettel ile yollarını ayırmış, Alman pilot da Aston Martin takımına transfer olmuştu.

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Kaynak: BBC

Sebastian Vettel, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sebastian Vettel Formula 1 kariyerini sezon sonu noktalayacak - Son Dakika

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