Koronavirüse yakalanan F1 pilotu Vettel, ilk yarışı kaçıracak - Son Dakika
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Koronavirüse yakalanan F1 pilotu Vettel, ilk yarışı kaçıracak

17.03.2022 12:49
Koronavirüse yakalanan F1 pilotu Vettel, ilk yarışı kaçıracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Takımdan yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 34 yaşındaki pilotun 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel'in yerine yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

Hulkenberg, 2020 Eifel Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Bahreyn'de mücadele edecek.

Öte yandan koronavirüse yakalanan McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun testinin negatife döndüğü ve hafta sonunda pistteki yerini alacağı belirtildi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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