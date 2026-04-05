Sebat Gençlikspor, 2. Lige Yükseldi!

05.04.2026 18:08
Sebat Gençlikspor, 3-1'lik galibiyetle 2. Lige yükselmeyi garantileyerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala 2. Lige yükselmeyi garantileyen Sebat Gençlikspor'da şampiyonluk sevinci yaşandı.

Ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı 1926 Bulancakspor'u 3-1 yenen Sebat Gençlikspor, maçın ardından kutlama yaptı.

Futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar, kolbastı ve horon oynayarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Futbolcudan kız arkadaşına evlilik teklifi

Kutlamalar sırasında, Sebat Gençlikspor'da forma giyen Harun Özcan, kız arkadaşı Ceyda Deniz'e evlilik teklifinde bulundu.

Teklifin kabul edilmesinin ardından Özcan, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı.

"Haklı bir şampiyonluk yaşadık"

Kulüp Başkanı Atalay Armutçu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, haklı bir şampiyonluk yaşadıklarını söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Armutçu, "Yorucu bir sezon, hak ettiğimiz bir şampiyonluk, çok emek verdik, çok uğraştık." dedi.

Armutçu, takıma destek veren herkese teşekkür ederek, "Bütün sporculara, hocalara teşekkür ediyorum bu mutluluğu bize yaşattıkları için." diye konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise çok mutlu olduklarını, Sebat Gençlikspor'un daha üst ligleri zorlayacağını ifade etti.

Teknik direktör Turgay Karslı da oyunculara ve taraftara teşekkür etti.

Takım, daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
