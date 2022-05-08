Sefer Yılmaz: "90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı" - Son Dakika
Üye Girişi

Sefer Yılmaz: "90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı"

08.05.2022 18:47

- Sefer Yılmaz: "90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı" Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 1-1 berabere biten Giresunspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı" dedi.

- Sefer Yılmaz: "90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı"

İZMİR - Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 1-1 berabere biten Giresunspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Altay, konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Ligden düşmemize rağmen gelip bizi desteklediler. Futbolcularımıza da teşekkür ediyorum. İlk yarıya iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Şanssız bir şekilde duran toptan gol yedik. İkinci yarıda değişikliklerle oyunun hakimiydik. İki genç oyuncumuzu sahaya sürdük. Golü de bulduk, ardından kaçan goller ve direkten dönen toplarımız vardı. 90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı. Önümüzdeki senenin planlaması açısından iyi şeyler gördük. Genç oyuncularımıza daha fazla süre vermeyi planlıyoruz. Altay camiası küme düşse de çok büyük bir camia. İnşallah son iki maçta da istediğimiz oyunla mücadele edeceğiz. Mecburen istemesek de Süper Lig'e veda edeceğiz. Seneye yeniden Süper Lig'le buluşmayı ümit ediyorum" diye konuştu.

Sefer Yılmaz: 90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı
Sefer Yılmaz: 90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı
Sefer Yılmaz: 90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı
Sefer Yılmaz: 90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı

YORUMLAR
500
AK Partili Yıldırım: 'Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip' AK Partili Yıldırım: 'Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip' Binali Yıldırım: 'Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip' Binali Yıldırım: 'Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip'

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sefer Yılmaz: '90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı' - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:07:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sefer Yılmaz: "90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement