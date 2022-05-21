Sefer Yılmaz: "Genç oyuncularımız iyi ışık verdi" - Son Dakika
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Sefer Yılmaz: "Genç oyuncularımız iyi ışık verdi"

21.05.2022 18:28
Sefer Yılmaz: "Genç oyuncularımız iyi ışık verdi"

Süper Lig'e veda ettikleri maçta hem ilk 11'de hem de daha sonradan oyuna giren genç futbolcuların iyi mücadele ettiğini söyleyen Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "Genç oyuncularımız önümüzdeki sene için iyi bir ışık verdiler.

Süper Lig'e veda ettikleri maçta hem ilk 11'de hem de daha sonradan oyuna giren genç futbolcuların iyi mücadele ettiğini söyleyen Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "Genç oyuncularımız önümüzdeki sene için iyi bir ışık verdiler. Bu bizim için artıydı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Altay, rakibine 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Kasımpaşa'nın ligin ikinci yarısında çok başarılı olduğunu ifade ederek, "Seyir açısından keyifli bir maçtı. Skorun 4-4, 5-5 bitebileceği bir maçtı. Kasımpaşa'nın ileride çok iyi oyuncuları var. Skoru onlar belirledi. Bizim kaçırdığımız pozisyonları onlar değerlendirdi. Hem ilk 11'de hem de sonradan oyuna giren genç oyuncularımız önümüzdeki sene için iyi bir ışık verdiler. Bu bizim için artıydı" diye konuştu.

Yılmaz, yeni sezonda daha güçlü bir Altay'la taraftarın karşısına çıkmak istediklerini kaydetti. - İZMİR

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Altay, Süper Lig'e Kasımpaşa mağlubiyetiyle veda etti Altay, Süper Lig'e Kasımpaşa mağlubiyetiyle veda etti Spor Toto Süper Lig: Altay: 2 Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 2 Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sefer Yılmaz: 'Genç oyuncularımız iyi ışık verdi' - Son Dakika


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