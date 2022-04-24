Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı - Son Dakika
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Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı

24.04.2022 22:07
Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı

Birinci Amatör'den Süper Amatör Lig'e yükselme maçında Sefercikspor ile Gökçebeyspor Çaycuma da Sentetik Sahada karşı karşıya mücadele etti.

Birinci Amatör'den Süper Amatör Lig'e yükselme maçında Sefercikspor ile Gökçebeyspor Çaycuma da Sentetik Sahada karşı karşıya mücadele etti. Karşılaşma 1-1'lik sonuçla biterken, kupa maçı ise haftaya kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım sahada iyi performans gösterdi. Karşılaşmada her iki takımın taraftarları tribünleri doldurdu. Özellikle kadın taraftarlarının ağırlıklı olduğu karşılaşmada her iki takıma destek maç boyunca sürdü. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda Sefercikspor ceza sahasında Gökçebeyspordan bir futbolcu ile Sefercikspor kalecisi Tolga'nın girdiği ikili mücadelede maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Bu dakikaların ardından Sefercikspor kalecisi Tolga ile maçın orta hakemi arasında tartışma pozisyonunda hakem Tolga'ya kırmızı kart göstererek oyun dışı kaldı. Kaleci Tolga'nın oyun dışı kalmasıyla Sefercikspor sahada 10 kişi mücadele etti. Ancak yapılan oyuncu değişikliği ile kaleye yedek kaleci geçti. Gökçebeyspor takımı penaltı atışını gole çevirerek 1-0 öne geçti. İkinci yarının ortalarına doğru Sefercikspor ise bir atak yaparak Gökçebeyspor kalesini yokladı. Aradığı golü dakika 65'de sağlayan Sefercikspor durumu eşitleyerek 1-1 yaptı.

Karşılamanın sonlarına doğru Sefercikspor kalecisine kale arasında olan Gökçebeyspor taraftarlarından taş atıldı. Atılan taş kalecinin başına isabet etti. Maçın orta hakemi karşılaşmayı bir süre durdurarak kalecinin sağlık kontrolü sağlandı. Öte yandan kale arkasında olan Gökçebeyspor taraftarlari arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyümeden polis ekiplerince kontrol altına alındı.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, her iki takım 30 Nisan Cumartesi günü son maç ile karşı karşıya gelecek. Bu maçtan galip çıkan takım Süper Amatör Lig'e çıkacak. Maçta herhangi bir skor sağlanmazsa 15'er dakikalık uzatma dakikalarıyla birlikte burada da eşitlik devam etmesi üzerine penaltı atışlarına gidilecek. - ZONGULDAK

Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı
Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı
Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı
Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı
Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı
Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı
Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı

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Amatör Lig, oyunlar, Çaycuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sefercikspor, Gökçebey ile berabere kaldı - Son Dakika


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