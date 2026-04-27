Şehitkamil\'de hamleler vefa için atıldı

27.04.2026 16:20  Güncelleme: 16:21
Şehitkamil Belediyesi 5. Geleneksel Veysel Güneş Anma Satranç Turnuvası, 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen turnuva, her yaştan satranç tutkununu bir araya getirdi. 2 gün boyunca devam eden müsabakalarda sporcular, centilmenlik ruhu içerisinde mücadele ederken; strateji, sabır ve zeka dolu karşılaşmalar, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Veysel Güneş'in hatırası yaşatıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen turnuva, merhum öğretmen Veysel Güneş'in aziz hatırasını yaşatma amacıyla düzenlendi. Etkinlik, yalnızca sportif rekabetin değil, aynı zamanda dostluk ve paylaşımın da ön planda olduğu bir buluşmaya dönüştü. Belediyenin spora ve gençliğe verdiği önemin bir göstergesi olan organizasyon, çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlarken, sosyal bağlarını güçlendirmelerine de imkan sundu.

Turnuvaya katılan sporcular ve veliler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Etkinliğin hem sportif hem de sosyal açıdan verimli geçtiğini ifade eden katılımcılar, Şehitkamil Belediyesine bu tür faaliyetleri düzenlediği için teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

