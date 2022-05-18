Şehri Yavuz, kick boksta 9. kez dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Şehri Yavuz, kick boksta 9. kez dünya şampiyonu oldu

18.05.2022 13:44
Şehri Yavuz, kick boksta 9. kez dünya şampiyonu oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Şehri Yavuz, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 7.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Şehri Yavuz, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası (Turkish Open Kickboxing World Cup) turnuvasında 46 kiloda büyük bayanlarda dünya şampiyonu oldu. Şehri Yavuz, elde ettiği şampiyonlukla dünya şampiyonluğu unvanını 9. kez kazandı.

Şampiyonaya Alpedo-Kervan lezzetleri sponsorluğunda hazırlanan Şehri Yavuz, 9-21 Ağustos tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yapılacak olan İslam Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.

Şehri Yavuz 9. kez dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Buraya gelmemde maddi manevi bana hep destek olan Alpedo- Kervan Lezzetleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı çok değerli ağabeyim Sami Kervancıoğlu'na beni yetiştirip bugünlere getiren ve beni bu sporla tanıştırıp her anımda yanımda olan değerli aileme, antrenörüme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can hocama, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm hocalarıma, beni destekleyen arkadaşlarıma ve bana bu gücü veren Rabbime sonsuz teşekkürler" dedi.

Alpedo- Kervan Lezzetleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'da, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Kervancıoğlu, "Bu başarı hepimizin başarısı, bu gurur hepimizin gururu. Bizler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında elimizden geldiği kadarıyla şehrimize ve ülkemize katkı sunacak çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

(Fazilet Çomruk - İHA)

Şehri Yavuz, kick boksta 9. kez dünya şampiyonu oldu
Şehri Yavuz, kick boksta 9. kez dünya şampiyonu oldu

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehri Yavuz, kick boksta 9. kez dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


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