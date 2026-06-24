Selendi Atlı Spor Kulübü Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Selendi Atlı Spor Kulübü Şampiyon Oldu

Selendi Atlı Spor Kulübü Şampiyon Oldu
24.06.2026 09:19
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2026 sezonu Manisa Atlı Cirit İl Elemeleri'nde Selendi Atlı Spor Kulübü şampiyon oldu.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 8 takımın katıldığı 2026 sezonu Manisa Atlı Cirit İl Elemeleri yarışlarında Selendi Atlı Spor Kulübü, şampiyon oldu.

Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren organizasyona 8 takım katıldı.

İki grup halinde oynanan müsabakalarda A Grubu'nda Selendi Atlı Spor Kulübü, Soma Atlı Spor Kulübü ve Akhisar Efe Atlı Spor Kulübü mücadele etti. Grubu lider tamamlayan Selendi Atlı Spor Kulübü, finale yükseldi.

B Grubu'nda ise Selendi Beypınar Spor Kulübü, Akhisar Beyler Atlı Spor Kulübü, Selendi Karabeyler Spor Kulübü, Soma Kara Elmas Spor Kulübü ve Akhisar Yörükler Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Grubu birinci sırada tamamlayan Selendi Beypınar Spor Kulübü final biletini aldı.

Hakem Bülent Demirel'in yönettiği final müsabakasında mücadeleyi 9,5 puanla tamamlayan Selendi Atlı Spor Kulübü şampiyon olurken, 2,5 puan alan Selendi Beypınar Spor Kulübü ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuçla Selendi Atlı Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası çeyrek final gruplarında mücadele etmeye ve Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı.

Karşılaşmanın ardından Selendi Atlı Spor Kulübü sporcuları davul ve zurna eşliğinde şampiyonluk kutlaması yaptı.

Şampiyonluk kupası Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız tarafından verildi. İkinci olan Selendi Beypınar Spor Kulübü'nün kupa ve madalyalarını da Selendi Belediye Başkanı Murat Daban takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Selendi Atlı Spor Kulübü Şampiyon Oldu - Son Dakika

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