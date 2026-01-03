Selendi Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor

0 mağlup eden Selendi temsilcisi, oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Sezonun ilk yarısını yenilgisiz lider tamamlayan Selendi Belediye Spor, ikinci yarının ilk maçında da hata yapmadı. İlk yarıda oynadığı karşılaşmalarda topladığı 15 puanla zirvede yer alan Selendi ekibi, Selendi 3 Eylül Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Alaşehir Killik Gençlerbirliği Spor'u her iki yarıda bulduğu gollerle mağlup ederek liderliğini perçinledi.

Fırat Konurce, Tahir Saraç ve Serdal Kara hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Selendi Belediye Spor öne geçti. Kornerden gelen topu konuk ekip kalecisi Mehmet Ali yumrukladı, dönen topu iyi takip eden Semih düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya daha atak başlayan Selendi Belediye Spor, yakaladığı birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 90. dakikasında Alaşehir Killik Gençlerbirliği Spor kaptanı Can Akar, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem Fırat Konurce'den ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Uzatma dakikalarında Selendi Belediye Spor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Abdülkadir, ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. Bu golün ardından santra yapılmadan maç sona erdi.

Maç sonunda taraftarlarıyla bütünleşen Selendi Belediye Spor futbolcuları sevinç yumağı oluşturdu. Kulüp Başkanı Ömer Karagöz, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Takımımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA