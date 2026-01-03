Selendi Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Selendi Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor

Selendi Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor
03.01.2026 21:19  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selendi Belediye Spor, oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamladı. İkinci yarının açılış maçında Alaşehir Killik Gençlerbirliği Spor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini perçinledi.

0 mağlup eden Selendi temsilcisi, oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Sezonun ilk yarısını yenilgisiz lider tamamlayan Selendi Belediye Spor, ikinci yarının ilk maçında da hata yapmadı. İlk yarıda oynadığı karşılaşmalarda topladığı 15 puanla zirvede yer alan Selendi ekibi, Selendi 3 Eylül Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Alaşehir Killik Gençlerbirliği Spor'u her iki yarıda bulduğu gollerle mağlup ederek liderliğini perçinledi.

Fırat Konurce, Tahir Saraç ve Serdal Kara hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Selendi Belediye Spor öne geçti. Kornerden gelen topu konuk ekip kalecisi Mehmet Ali yumrukladı, dönen topu iyi takip eden Semih düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya daha atak başlayan Selendi Belediye Spor, yakaladığı birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 90. dakikasında Alaşehir Killik Gençlerbirliği Spor kaptanı Can Akar, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem Fırat Konurce'den ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Uzatma dakikalarında Selendi Belediye Spor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Abdülkadir, ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. Bu golün ardından santra yapılmadan maç sona erdi.

Maç sonunda taraftarlarıyla bütünleşen Selendi Belediye Spor futbolcuları sevinç yumağı oluşturdu. Kulüp Başkanı Ömer Karagöz, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Takımımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selendi Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:25:07. #7.11#
SON DAKİKA: Selendi Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.