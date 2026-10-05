Selendi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına Asım Ekim Spor Kompleksi'nde başladı - Son Dakika
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Selendi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına Asım Ekim Spor Kompleksi'nde başladı

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Selendi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına Asım Ekim Spor Kompleksi\'nde başladı
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Manisa Süper Amatör Küme takımlarından Selendi Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Selendi Asım Ekim Spor Kompleksi Stadı'nda yaptığı ilk antrenmanla başladı. Geçen sezon Alaşehir Grubu'nda şampiyon olan mavi-beyazlı ekip, Teknik Sorumlu Adem Korkmaz yönetiminde çalışacak.

Manisa Süper Amatör Küme takımlarından Selendi Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz sezon Alaşehir Grubu'nda şampiyon olarak Süper Amatör Küme'ye yükselen mavi-beyazlı ekip, ilk antrenmanını Selendi Asım Ekim Spor Kompleksi Stadı'nda gerçekleştirdi.

Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve topla yapılan çalışmaların ardından çift kale maçla devam etti. Sınavları nedeniyle bazı futbolcuların katılamadığı ilk antrenmanda, oyuncuların yeni sezon heyecanı yüzlerine yansıdı.

Selendi Belediyespor, yeni sezona Teknik Sorumlu Adem Korkmaz ve yardımcıları Sezer Aksoy ile Onur Ünlü yönetiminde hazırlanacak. Takım Başkanı Ömer Karagöz, yeni sezonda iddialı olduklarını belirterek hedeflerinin başarılı bir sezon geçirmek olduğunu söyledi.

Teknik Sorumlu Adem Korkmaz ise takım ruhuna vurgu yaparak, "Biz bir ve beraber olursak başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Yeter ki takım olalım." dedi.

Mavi-beyazlı ekip, sezon öncesi hazırlıklarını antrenmanlar ve oynayacağı hazırlık maçlarıyla sürdürecek.

Kaynak: İHA
Adem KorkmazAlaşehirSelendiManisaSporSon Dakika

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