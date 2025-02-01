Selendi Belediyespor Yönetiminden Kaymakam'a Ziyaret - Son Dakika
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Selendi Belediyespor Yönetiminden Kaymakam'a Ziyaret

Selendi Belediyespor Yönetiminden Kaymakam\'a Ziyaret

Selendi Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Kaya ve yöneticileri, Kaymakam Tarık Safa Kahveci'yi ziyaret ederek takımın durumu hakkında bilgi verdiler ve Kaymakama özel 45 numaralı forma hediye ettiler.

01.02.2025 09:38  Güncelleme: 09:39
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Manisa Süper Amatör Lig takımlarından Selendi Belediyespor Başkanı Sedat Kaya ve yöneticileri Kaymakam Tarık Safa Kahveci'yi makamında ziyaret ederek üzerinde isminin yazdığı 45 numaralı formayı hediye etti.

Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubunda yer alan Selendi Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kulüp Antrenörü Abdullah Arıkanlı Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci'yi makamında ziyaret etti. Ligde son sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren Selendi Belediyespor takımı yöneticileri takım hakkında Kaymakam Tarık Safa Kahveci'ye bilgiler verdi. Kaymakam Kahveci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikinci yarıda takıma başarılar diledi.

Ziyaret sonunda takım yöneticileri Kaymakam Kahveci'ye üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı takımın formasını hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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