Şemdinli'de oynanan maçta Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Şemdinli'de oynanan maçta Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor 0-0 berabere kaldı

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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor, Şemdinli İlçe Stadı'nda 0-0 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz geçen ve dolu ile sağanak altında oynanan maçta taraflar bulduğu fırsatlardan yararlanamadı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor 0-0 berabere kaldı.

Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda etkili olan dolu ve sağanak altında oynanan müsabakada taraflar bulduğu fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
ŞemdinliFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Şemdinli'de oynanan maçta Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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