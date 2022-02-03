Üye Girişi
Semih Kaya: Burası benim evim, benim yuvam - Son Dakika

Semih Kaya: Burası benim evim, benim yuvam

03.02.2022 23:45
Semih Kaya: Burası benim evim, benim yuvam

Galatasaray'ın yeni transferi Semih Kaya, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Semih Kaya, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yeniden Galatasaray'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Kaya, "Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Burası benim evim, benim yuvam, uzun bir süredir ayrıydım yuvamdan. Tekrar döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Öncelikle hocamıza ve yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Tekrar şanlı renklerimizi, şanlı armamızı üzerime geçirdim. Umarım bunu şerefli şekilde, gururlu şekilde, en iyi şekilde taraftarlarımızın önünde bütün hırsımla yapmam gerekenleri yaparak sahada veya saha dışında, gerekli her yerde elimden geldiğince başarabileceğimi ve yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden de buradayım ve bunun bilincindeyim. İyi şeyler olacak ben buna inanıyorum. Yeni bir transfer, eski bir yüz... Tekrar buradayım. Bu güzel, değerli renkleri, değerli armayı tekrar üstümde taşıdığım için gururlu ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ BENİM AİLEMİN PARÇASI"

Galatasaray taraftarlarına mesaj gönderen Semih Kaya, şunları söyledi: "Ben onları çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Onlar benim ailemin parçası. Büyüklerim var içlerinde, anne, baba, abi, kardeş olarak gördüklerim var. Beni her zaman destekleyeceklerini ben biliyorum. Elimden geldiğince bunu en iyi şekilde yapacağımı biliyorum. Onları hiçbir şekilde utandırmayacağım, bundan emin olsunlar."


YORUMLAR
500

Galatasaray, Semih Kaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Semih Kaya: Burası benim evim, benim yuvam - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
23:04 Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri
23:02 AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
22:36 Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 23:53:10. #1.11#
SON DAKİKA: Semih Kaya: Burası benim evim, benim yuvam - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement