Semih Kılıçsoy: Önümüzdeki hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali - Son Dakika
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Spor

Semih Kılıçsoy: Önümüzdeki hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezonun istedikleri gibi geçmediğini ancak önlerinde Ziraat Türkiye Kupası Finali olduğunu ve ona odaklandıklarını söyledi. Kılıçsoy, transferle ilgili sorulara ise kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

08.05.2024 21:50  Güncelleme: 21:51
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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezonun istedikleri gibi geçmediğini ama önlerinde Ziraat Türkiye Kupası Finali olduğunu ve ona odaklandıklarını söyledi.

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini ödüllerini aldı. Tören öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, "Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde kupa finali var. Onu düşünüyoruz, oraya odaklıyız. Kendi açımdan da iyi geçiyor. İyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

Transferle ilgili sorulan soruya ise Kılıçsoy, "Ben bu konularla ilgilenmiyorum. Kulübümüm çıkarları doğrultusunda, her zaman kulübüme göre hareket ediyorum" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Semih Kılıçsoy: Önümüzdeki hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali - Son Dakika

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