Teknik Direktör Egemen Korkmaz'ın çalıştırdığı Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Ümit Milliler, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.Milli takıma galibiyeti getiren golü 28. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Semih, attığı şık golle futbolseverleri büyüledi.
Ümit Milli Takım, eylül ayında başlayacak U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi - Son Dakika
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