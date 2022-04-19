Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla TBF'ye başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla TBF'ye başvurdu

19.04.2022 17:14
Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla TBF'ye başvurdu

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor, deplasmandaki Aliağa Petkimspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvurdu.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor, deplasmandaki Aliağa Petkimspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvurdu.

Kulübün açıklamasında, hafta sonu İzmir'de oynanan Aliağa Petkimspor müsabakasında hakem hataları ve kural hatası yapıldığı öne sürüldü.

Maçın bitimine 7 saniye kala Aliağa Petkimspor'un kenardan topu 5 saniyede oyuna sokamadığının öne sürüldüğü açıklamada, "Pozisyonun devamında oyuncumuz Roberto Gallinat pas arası yapıyor. İllegal bir temas ile yere düşüyor ve Petkimspor oyuncusu yere atlıyor ama Petkimsporlu oyuncunun elleri topun üzerinde olmamasına rağmen hava atışı kararı veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Aliağa Petkimsporlu oyuncunun maçın bitimine 1,2 saniye kala kenardan topu oyuna soktuğu ancak maç saatinin geç başlaması sonucunda top oyuna girdikten 1,59 saniye sonra topun rakip oyuncunun elinden çıktığı aktarılarak, kurallara göre son saniyede atılan basketin geçersiz olması gerektiği ileri sürüldü.

???????Yalova temsilcisinin resmi itiraz başvurusunun TBF tarafından incelemeye alındığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basketbolu bu kadar seven bir şehre karşı yapılan haksızlık çok açık ve nettir. Yalovaspor camiası büyük ve şehri ile kenetlenmiş bir camiadır. Unutulmamalıdır ki bugün Yalovaspor'a karşı yapılan haksızlık, tüm basketbol ailesine karşı yapılmış bir tehdit demektir. Türkiye Basketbol Federasyonunun, konunun hassasiyetinin ve öneminin farkında olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Konu hakkında resmi bir cevap gelene kadar başta taraftarlarımız olmak üzere bütün basketbolseverleri sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekip, 17 Nisan'da İzmir'de karşılaşmıştı. Aliağa Petkimspor, bitime 55 saniye kala Denmon'ın 3 sayılık basketiyle 76-76 eşitliği yakalamıştı. Son 7 saniyesine Semt77 Yalovaspor'un 80-78 üstünlüğüyle girilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Armand'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle rakibini 81-80 mağlup etmişti.

YORUMLAR
500
Petkimspor'a Armand mucize üçlükle hayat verdi Petkimspor'a Armand mucize üçlükle hayat verdi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak

Basketbol Süper Ligi, Yalovaspor, basketbol, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla TBF'ye başvurdu - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:22:19. #1.11#
SON DAKİKA: Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla TBF'ye başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement