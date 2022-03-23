Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'u kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'u kadrosuna kattı

23.03.2022 17:34
Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Rusya'nın Enisey Krasnoyarsk takımında oynayan ABD'li Rion Brown ile sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Rusya'nın Enisey Krasnoyarsk takımında oynayan ABD'li Rion Brown ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşında ve 1,98 metre boyundaki basketbolcunun gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynadığı belirtildi.

Açıklamada, bu sezon savaş nedeniyle ligler durdurulana kadar Rusya'da Enisey Krasnoyarsk forması giyen Brown'a başarı dileğinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü Rusya ayçiçek yağı ihracatına kota getirmeye hazırlanıyor Rusya ayçiçek yağı ihracatına kota getirmeye hazırlanıyor

Basketbol Süper Ligi, Krasnoyarsk, Yalovaspor, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'u kadrosuna kattı - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:04 Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi!
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 18:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'u kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement